অবৈধ বালু উত্তোলনে চাষাবাদ বিপন্ন ও রাস্তা ঘাটের বেহাল দশা,স্থানীয় জনগণ অতিষ্ঠ

সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক( সোশ্যাল মিডিয়া ) যোগাযোগের মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অবগত হলাম রহমতিয়া পাড়া গ্রাম শুকবিলাস উত্তর পদুয়া ইউনিয়ন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চট্টগ্রামে স্থানীয় প্রভাবশালী সিন্ডিকেট বিগত সরকারের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ততায় প্রভাব বিস্তর এবং বর্তমানে ও রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করে বহাল তবিয়তে তাদের অনৈতিক কার্যক্রম চলমান। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির অবৈধ বালু উত্তোলনের বাণিজ্যে এলাকায় চাষাবাদ বিপন্ন ও জনগণের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অসহায়িত্ত্ব প্রকাশ করেছে। অনৈতিক কার্যক্রম বন্ধে এগিয়ে আসার জন্য অসহায় জনগণ এলাকার পক্ষ থেকে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন।
কিছু ছবি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের লিংক উপস্থাপন করা হলো

https://www.facebook.com/share/p/1Cr3EnLkgN/

 ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন https://www.facebook.com/share/v/1CRCDVw1mJ/

Share Now
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930