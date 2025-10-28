আলবেনিয়া ৮৩ সন্তানের ‘মা’ হচ্ছেন

বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগ’এ রোববার এডি রামা বলেছেন, ‘আগে বিশ্বের প্রথম এআই মন্ত্রী ডিয়েলাকে নিয়োগ দিয়ে চমকে দিয়েছিল আলবেনিয়া। দেশটির প্রধানমন্ত্রী এডি রামা জানিয়েছেন, ডিয়েলা নাকি ‘গর্ভবতী’। শুধু তাই নয়, তাদের মন্ত্রীর গর্ভে ৮৩টি শিশু রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নিয়োগ করে আমরা বড় ঝুঁকি নিয়েছি। এতে খুব ভালো কাজ হয়েছে। তাই প্রথমবারের মতো ৮৩ জন সন্তান পেটে নিয়ে গর্ভবতী হয়েছে ডিয়েলা।’

এআই সন্তান বলতে এডি রামা আরও কিছু এআই সহকারী তৈরির কথা বলতে চেয়েছেন। বর্তমানে আলবেনিয়ায় সোশ্যালিস্ট পার্টির ৮৩ জন সাংসদ রয়েছে। সংসদে তাদের সহায়তা করার জন্যই ৮৩ জন এআই সহকারী নিয়োগ করবে আলবেনিয়া। ডিয়েলার থেকেই তৈরি করা হবে এই এআই সহকারীদের।

এডি রামা জানিয়েছেন, সংসদে যা কিছু ঘটবে তা রেকর্ড করবে এই এ্আই সহকারীরা। সাংসদরা যে সকল আলোচনা বা ঘটনা মিস করে যাবেন, তাদের সেই আলোচনা বা ঘটনা জানিয়ে দেবে ওই সহকারীরা।

রামা বলেছেন, ‘এই শিশুদের কাছে তাদের মায়ের জ্ঞান থাকবে।’ অর্থাৎ ডিয়েলা যা জানবে, তা এই এআই সহকারীরাও জেনে যাবে।

রামা বলেছেন, ‘ধরুন কফি খেতে গেলেন এবং কাজে ফিরে আসতে ভুলে গেলেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি সংসদীয় হলের বাইরে থাকাকালীন যা যা আলোচনা হয়েছে, তা এই শিশুরা বলে দেবে। শুধু তাই নয়, আপনার কাকে পাল্টা আক্রমণ করা উচিত তা-ও বলে দেবে।’

২০২৬ সালের শেষ নাগাদই এই এআই সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে

