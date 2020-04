Tim Greenway/Staff Photographer -- Kate Friberg, 8, of Cape Elizabeth gets a second dose of H1N1 flu mist at a clinic at the Cape Elizabeth Fire Station on Tuesday. Vaccine doses are readily available in Maine, even to healthy adults. (Photo by Tim Greenway/Portland Press Herald via Getty Images)

আসছে ভ্যাকসিন,নাকে স্পে করলেই দূর হবে করোনা এবার চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নতুন খবর দিলেন। তারা জানান, কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পথে তারা অনেকটাই হেঁটেছেন। তারা এমন একটি ভ্যাকসিন তৈরি করতে চলেছেন যেটা কেবলমাত্র নাকে স্পে করলেই হবে। করোনাভাইরাস ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। মহামারি করোনাভাইরাসের তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। তবে এই রোগে আক্রান্তদের বর্তমানে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধ দেয়া হচ্ছে। এটি ব্যবহারে করোনা পুরোপুরি দূর না হলেও অনেকাংশে সুফল মিলছে। নতুন এই ভ্যাকসিন ডিএনএ-ভিত্তিক ভ্যাকসিন। এটা শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে না। নাকে স্পে করলেই কার্যকর হবে। করোনাভাইরাসের এই ভ্যাকসিন তৈরির সুসংবাদ দিলেন কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। যদিও তারা এখনই করোনভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরির দাবি করছেন না। কেননা, এটা এখনো চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়নি। তবে গবেষকদল আশাবাদী। গবেষকরা বলছেন, তারা করোনাভাইরাসের ডিএনএ গবেষণা করে তার ভিত্তিতেই এই ভ্যাকসিন তৈরি করছেন। নাকে এই ভ্যাকসিন স্পে করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করবে। সঙ্গে সঙ্গে করোনভাইরাসের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হয়ে উঠবে। কার্যকরী হয়ে উঠবে ভ্যাকসিন। তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ভ্যাকসিনটি তৈরি কাজ চলছে। ঠিক কবে নাগাদ এই ভ্যাকসিন বাজারে আসবে সে সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। ততক্ষণ পর্যন্ত করোনার চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের উপর ভরসা করতেই হচ্ছে। Share this: Print

