কেকেআর মুম্বাইয়ের জয়রথ থামাতে নামবে

Dinesh Karthik captain of Kolkata Knight Riders and Rohit Sharma captain of Mumbai Indians during the toss of the match 5 of season 13 of the Dream 11 Indian Premier League (IPL) between the Kolkata Knight Riders and the Mumbai Indians held at the Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi in the United Arab Emirates on the 23rd September 2020. Photo by: Vipin Pawar / Sportzpics for BCCI

কেকেআর মুম্বাইয়ের জয়রথ থামাতে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএলের দ্বিতীয় লেগে শুক্রবার অভিযান শুরু করছে । আবুধাবিতে নাইটদের সামনে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়। সাত ম্যাচে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট ১০। সাত ম্যাচে কলকাতার পয়েন্ট ৮। এই মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধেই এবারের আইপিএলে অভিযান শুরু করেছিল কেকেআর। প্রথম ম্যাচেই হেরেছিল দিনেশ কার্তিকের দল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শুক্রবার আবুধাবিতে বদলার ম্যাচ নাইট শিবিরের কাছে। মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে সুনিল নারিন কাঁটা থাকছেই কলকাতার সঙ্গে। মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধেও সম্ভবত নারিনকে ডাগআউটে রেখেই নামবে কেকেআর। আইপিএলে এখনও জ্বলে উঠতে পারেনি আন্দ্রে রাসেল। দ্বিতীয় লেগে মরু শহরে আইপিএলে রাসেল ঝড়ের দেখা মিলবে কিনা জানা নেই। প্যাট কামিন্স কিংবা মরগ্যানকেও সেভাবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিধ্বংসী মেজাজে এখনও পায়নি কলকাতা। দল হিসেবে কলকাতা একেবারেই ধারাবাহিক নয়। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মুম্বাই অনেকটাই গোছানো। রানের মধ্যে রয়েছেন কুইন্টন ডি কক, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ইশান কিষানরা। বল হাতে ট্রেন্ট বোল্ট, জ্যাসপ্রীত বুমরাহ, প্যাটিনসনরা রোহিতের বড় ভরসা। Share this: Print

