👉 কোরবানির গোশত বণ্টন: লোকদেখানো লৌকিকতা নাকি অন্তরের তাকওয়া? 🕋

অহংকার ও ঘৃণার কথা উঠে এসেছে চলমান আলোচনা ও সমালোচনা থেকে, উপস্থাপনঃ-
👉 কোরবানির গোশত বণ্টন: লোকদেখানো লৌকিকতা নাকি অন্তরের তাকওয়া? 🕋
পবিত্র কোরবানি আমাদের ত্যাগের শিক্ষা দেয়, ভোগের নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যায়, আমাদের সমাজের একটি বড় অংশ কোরবানির গোশত বণ্টনের সময় এক অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় দেয়। নিজের ফ্রিজ বা পাতের জন্য তুলে রাখা হয় সবচেয়ে সেরা, সলিড এবং ফ্রেশ মাংসের টুকরোগুলো। আর যখন আত্মীয়-স্বজন বা গরিব-দুঃখীর ভাগ দেওয়া হয়, তখন সুকৌশলে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় অতিরিক্ত চর্বি, হাড্ডি কিংবা খাওয়ার অনুপযোগী ছেঁড়া তেনা ও ফেঁসকা (প্যারা)।
কাউকে এমন জিনিস উপহার দেওয়া, যা নিজে কখনো পাতে তুলে নেওয়া যায় না—তা চরম অহংকার এবং ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী।
এই বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর এবং অকাট্য ভাষায় আমাদের সতর্ক করেছেন:
আল্লাহর নির্দেশ (পবিত্র কুরআন):
আরবি: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
বাংলা উচ্চারণ: ওয়া লা তায়াম্মামুল খাবীছা মিনহু তুনফিকূনা ওয়া লাস্তুম বিআ-খিযীহি ইল্লা আন তুগমিদূ ফীহ।
বাংলা অর্থ: “এবং তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু (অন্যকে) দেওয়ার সঙ্কল্প করো না; অথচ তোমরা নিজেরা চোখ বন্ধ না করে (ঘৃণাবশত) তা গ্রহণ করতে চাও না।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭)
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঈমানের পরিমাপক হিসেবে একটি অমোঘ সত্য বাণী রেখে গেছেন:
রাসূলের শিক্ষা (আল-হাদিস):
আরবি: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
বাংলা উচ্চারণ: লা ইউ’মিনu আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখীহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহ।
বাংলা অর্থ: ” can তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৩)
আজকের দিনে আমাদের আত্মোপলব্ধি:
কোরবানি কোনো মাংস খাওয়ার উৎসব নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের পশুর মাংস বা রক্ত দেখেন না; তিনি দেখেন আমাদের নিয়তের শুদ্ধতা। কাউকে নামমাত্র বা লোকদেখানো মাংস দেওয়ার চেয়ে না দেওয়া অনেক বেশি সম্মানের। আমরা যদি নিজের জন্য সবচেয়ে সুন্দর টুকরোটি পছন্দ করি, তবে আমার ভাই কিংবা আত্মীয়ের জন্যও ঠিক তেমনটাই বেছে নেওয়া উচিত।
আসুন, লৌকিকতা পরিহার করি। মাংস বণ্টনে ইনসাফ কায়েম করি, যেন আমাদের কারণে কোনো আত্মীয় বা অভাবী মানুষের চোখ সজল না হয়।
আল্লাহ আমাদের সবার কোরবানি কবুল করুন এবং মনকে উদার করার তাওফিক দিন। আমীন। 🤲✨