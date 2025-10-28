ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’, ভয়ংকর রূপে রাতেই আঘাত হানবে যেসব এলাকায়

ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’। এটা তীব্র গতিতে উপকূলের খুব কাছে চলে এসেছে।
ঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর থেকেই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি)

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিডব্লিউওটির ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আজ এবং বুধবার (২৯ অক্টোবর) থেকে সারা দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড়টি সরাসরি বাংলাদেশে আঘাত না হানলেও এর প্রভাবে বৃষ্টিবলয় ‘আঁখি’ শুরু হবে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড় নিয়ে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সবশেষ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’ আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে।

