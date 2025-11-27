চীন–ভারত মুখোমুখি অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে আবার কেন

ভারত ও চীন পুরোনো দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। কয়েক মাস ধরে দুই দেশের সম্পর্ক বেশ শান্ত। তবে হঠাৎ করেই আবার বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়েছে নয়াদিল্লি ও বেইজিং। কারণটা হলো, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের একজন নারীকে হয়রানির অভিযোগ।

ভারতের অরুণাচল প্রদেশকে তিব্বতের দক্ষিণ অঞ্চলের অংশ বলে দাবি করে চীন। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বহু আগে থেকেই বিরোধ চলছে। জেনে নেওয়া যাক পুরোনো এই দ্বন্দ্বের কারণ কী, আর ওই নারীর সঙ্গে কীই–বা হয়েছে, যাতে নতুন করে এই বিরোধ শুরু হয়েছে।
কী হয়েছিল

যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন প্রেমা ওয়াংজম থংডক। ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে জাপান সফর করছিলেন তিনি। পথে তিন ঘণ্টার ট্রানজিটে চীনের সাংহাই পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এই নারী। থংডক অভিযোগ করেন, তাঁর জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশে হওয়ার কারণে তাঁকে আটক করে ১৮ ঘণ্টা ধরে হয়রানি করেছিলেন বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা।

দশকের পর দশক ধরে অরুণাচল প্রদেশে তাওয়াং নামে পরিচিত একটি অংশ নিজেদের বলে দাবি করত চীন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পুরো রাজ্যটিকেই নিজেদের বলে দাবি করছে দেশটি।

থংডক বলেন, তাঁকে যখন বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা আটক করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি জানতে চান, কেন তাঁর সঙ্গে এমনটা করা হচ্ছে। জবাবে ওই কর্মকর্তারা বলেন, তাঁর জন্ম অরুণাচল প্রদেশে হওয়ার কারণে ভারতীয় পাসপোর্ট বৈধ নয়। ওই কর্মকর্তাদের দাবি, অরুণাচল প্রদেশ চীনের অংশ। এই দাবির প্রতিবাদ জানান থংডক।
ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জাপানে যাওয়ার জন্য চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনের উড়োজাহাজের টিকিট কিনতে থংডককে চাপ দিয়েছিলেন চীনা কর্মকর্তারা। বলেছিলেন, তাঁদের কথা শুনলেই কেবল তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হবে। এ ছাড়া আটক হওয়ার কারণে ফ্লাইট ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং হোটেলে অবস্থান করায় থংডকের বাড়তি অর্থ খরচ হয়েছে।

থংডকের ভাষ্যমতে, চীনা কর্মকর্তারা বাধা দেওয়ার পর যুক্তরাজ্যে তাঁর এক বন্ধু সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। একপর্যায়ে তিনি সাংহাইয়ে ভারতীয় কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। পরে কনস্যুলেটের কর্মকর্তারাই তাঁকে একটি ফ্লাইটে করে সাংহাই ত্যাগ করতে সহায়তা করেন।

চীনের বাঁধের প্রভাব ঠেকাতে ও বন্যা প্রতিরোধে অরুণাচল প্রদেশে একটি জলাধার প্রকল্প হাতে নেয় নয়াদিল্লি। যদিও অরুণাচল প্রদেশের এই জলাধারের কারণে ভারত ও বাংলাদেশের অনেক গ্রাম পানিতে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরেও সাংহাই পুডং বিমানবন্দর ব্যবহার করে গন্তব্যে গিয়েছিলেন প্রেমা ওয়াংজম থংডক। সে সময় তাঁকে কোনো ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয়নি। এবার কেন তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়।
অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একটি ট্রাকছবি: রয়টার্স
অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে দ্বন্দ্ব কেন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত–দ্বন্দ্ব চলে আসছে। সিমলা কনভেনশনের সময় ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ম্যাকমোহন লাইন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ওই কনভেনশন নিয়ে আলোচনায় যুক্ত ছিল তিব্বত, চীন ও ব্রিটিশ শাসকেরা।

নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বেশ দ্বন্দ্বপূর্ণ ছিল। গত বছর তা নরম হয়েছে।

আলোচনায় ব্রিটেনের পক্ষ থেকে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন হেনরি ম্যাকমোহন। তাঁর নামেই ম্যাকমোহন লাইন নামকরণ করা হয়েছে। সিমলা কনভেনশনের আলোচনায় চীনের প্রতিনিধিরা অংশ নিলেও মূল চুক্তিতে সই করেননি তাঁরা। বেইজিংও ম্যাকমোহন লাইনের স্বীকৃতি দেয়নি।

যাই হোক, চীনের আপত্তির পরও এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ম্যাকমোহন। তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি সীমানা তৈরি করেন। তবে চীন অভিযোগ করেছে, ভারতের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই তিব্বতের। ১৯৫১ সালে তিব্বত দখলের পর বেইজিংয়ের এই অভিযোগ আরও জোরালো হয়।

এ ছাড়া পুরোনো কিছু মানচিত্রও তুলে ধরে চীন। এর মধ্যে ব্রিটিশদের তৈরি মানচিত্রও ছিল। সেখানে ম্যাকমোহন লাইনের দক্ষিণের ভূখণ্ডগুলো চীনের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এরই মধ্যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ভারত। তখন থেকেই ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বলে বিবেচনা করে আসছে নয়াদিল্লি।

দশকের পর দশক ধরে অরুণাচল প্রদেশে তাওয়াং নামে পরিচিত একটি অংশকে নিজেদের বলে দাবি করত চীন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পুরো রাজ্যটিকেই নিজেদের বলে দাবি করছে দেশটি। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির সিগুর সেন্টার ফর এশিয়ান স্টাডিজের গবেষক রাজ ভার্মা বলেন, ২০১২ সালে সি চিন পিং চীনের প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর থেকেই মূলত উত্তেজনাটা বেড়েছে।
অরুণাচল প্রদেশের ভারত–চীন সীমান্ত
অরুণাচল প্রদেশের ভারত–চীন সীমান্তছবি: রয়টার্স

২০১৮ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ‘চীনের সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডের অখণ্ডতার বিষয়ে আমাদের অবস্থান দৃঢ় ও স্পষ্ট। আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া এক ইঞ্চি জমিও হারাব না। পাশাপাশি আমরা অন্যদের কাছ থেকে কিছুই চাই না।’ এ ছাড়া বিগত বছরগুলোয় অন্যান্য প্রতিবেশীর সঙ্গে বেইজিংয়ের সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে।

সামনের দিনগুলোতে এই সমস্যা সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন হবে আর ।গবেষক রাজ ভার্মা বলেন, চীনের এই অবস্থার কারণে অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত নিয়ে এই বিরোধের সমাধান দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

