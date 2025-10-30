ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠক শুরু দক্ষিণ কোরিয়ায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠক শুরু হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে । বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় বৈঠকে বসেছেন এই দুই নেতা। কয়েক ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এপেক সম্মেলনের ফাঁকে এই বৈঠকে ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠকে কি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে তা নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ। প্রতিরক্ষা ও ইলেকট্রনিকস শিল্পের অন্যতম উপাদান বিরল খনিজ।

বিরল খনিজ খাতের সাপ্লাই চেইনে রয়েছে চীনের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য। আবার এই খাতে যুক্তরাষ্ট্রেরও ব্যাপক আগ্রহ। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হচ্ছে, ট্রাম্প-শি আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বিরল খনিজের বিষয়টি।

ফেন্টানিল ইস্যুতে চীনা পণ্যের ওপর মার্চ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে রেখেছে হোয়াইট হাউজ। ট্রাম্পের ফেন্টানিল শুল্কের সিদ্ধান্তে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি চীন। তারা সয়াবিনসহ মার্কিন কৃষিপণ্য আমদানিতে পালটা শুল্ক আরোপ করে। প্রতিশোধমূলক এই শুল্কে চাপে পড়েছেন মার্কিন কৃষকরা, যারা ট্রাম্পের অন্যতম রাজনৈতিক সমর্থক গোষ্ঠী।

ধারণা করা হচ্ছে ট্রাম্প-শি বৈঠকে কৃষিপণ্যে শুল্কের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। এছাড়া দুই নেতার বৈঠকে তাইওয়ান, ইউক্রেন যুদ্ধ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টিকটক নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বৈঠক থেকে উভয় দেশই লাভবান হবে ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেছেন।

