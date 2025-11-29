তারেক রহমানের দেশে ফেরা, সরকারের আপত্তি নেই : প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বিধি-নিষেধ বা আপত্তি নেই।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করেন।
প্রেস সচিবের বক্তব্য: আপত্তির বিষয়ে স্পষ্টীকরণ প্রেস সচিব তার পোস্টে উল্লেখ করেন যে, তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তারেক রহমানের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিধি নিষেধ রয়েছে কি না। এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল তারেক রহমানের একটি সাম্প্রতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।
তারেক রহমান তার বক্তব্যে বলেছিলেন, “এখনই দেশে ফেরার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তার জন্য অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।”
সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ অথবা কোনো ধরনের আপত্তি নেই,এই প্রসঙ্গে প্রেস সচিব শফিকুল আলম নিশ্চিত করেন ।