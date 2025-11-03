দলীয় ঐক্যের আহ্বান বিএনপির ৩০০ আসনে মনোনয়ন তালিকা চূড়ান্ত: তারেক রহমান

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জানিয়েছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির পক্ষ থেকে ৩০০ আসনের মনোনয়ন তালিকা প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে বলেন ।
তিনি জানিয়েছেন, দলের ভেতরে মতবিরোধ থাকলেও নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে এবং মনোনয়ন–সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধ ভুলে ঐক্যের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।
মনোনয়ন চূড়ান্তে শেষ পর্যায়
রবিবার রাজধানীর লেকশোর হোটেলে আয়োজিত বিশেষ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।