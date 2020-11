দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের মিয়ানমারের ক্ষমতায় সুচির দল

Myanmar's leader Aung San Suu Kyi makes an early voting for upcoming Nov. 8 general election at Union Election Commission office, Thursday, Oct. 29, 2020, in Naypyitaw, Myanmar. (AP Photo/Aung Shine Oo)

দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের মিয়ানমারের ক্ষমতায় সুচির দল ক্ষমতাসীন অং সান সুচির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি) দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের জন্য মিয়ানমারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে । সর্বশেষ নির্বাচনি ফলাফল অনুযায়ী এনএলডি ৩৪৬ আসনে জয় পেয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সরকার গঠনের জন্য দেশটিতে ৪১৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৩২২টির বেশি আসনে জয় প্রয়োজন পড়ে। তবে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে ইতিমধ্যেই পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছে সেনা সমর্থিত বিরোধী দল। খবর বিবিসির। ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে সেনা-সমর্থিত সরকারের অবসান ঘটিয়ে ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পায় এনএলডি। যদিও এখনো সে দেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব প্রবল। সংবিধান অনুযায়ী, পার্লামেন্টের ২৫ শতাংশ আসন সেনাসদস্যদের জন্য বরাদ্দ। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর দেখভালও সেনাবাহিনী করে। দ্বিতীয় মেয়াদে এনএলডির জয়ের খবর সামনে আসার পর ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ দলটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভারত ও জাপান। গেল রবিবার মিয়ানমারের পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি কর্মকর্তারা এখনো গণনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ৪১৬ আসনের মধ্যে ৬৪টির ফলাফল এখনো স্পষ্ট নয়। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই জয় দাবি করে এনএলডি। ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকটের পর এবারের নির্বাচনকে অনেকেই সুচির জনপ্রিয়তা যাচাই হিসেবে দেখছিলেন। ওই বছর সেনা নিপীড়নের মুখে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে গেলে আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়েন সু চি। তবে সেনাবাহিনীর পক্ষে আন্তর্জাতিক আদালতে দাঁড়ানোর পর নিজ দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান তিনি। Share this: Print

