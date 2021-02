দ. আফ্রিকায় অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকার টিকার ব্যবহার সাময়িক স্থগিত

Bolivia's President Luis Arce looks at a healthcare worker receiving a dose of the Sputnik V (Gam-COVID-Vac) vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at the Hospital del Norte in El Alto, outskirts of La Paz, Bolivia, January 30, 2021. REUTERS/David Mercado

দ. আফ্রিকায় অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকার টিকার ব্যবহার সাময়িক স্থগিত অনলাইন আল জাজিরা এ খবর দিয়েছে । দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জওয়েলি মখিজে ঘোষণা দিয়েছেন- পরীক্ষায় অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকা আবিষ্কৃত করোনা ভাইরাসের টিকা হালকা ও মাঝারি ধরনের সংক্রমণ সীমিত সুরক্ষা দিয়ে থাকে। এ কারণে সেখানে অক্সফোর্ডের টিকার প্রয়োগ সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে । এতে আরো বলা হয়েছে- বিজ্ঞানীদের একটি কমিটি সুষ্ঠু প্রয়োগের বিষয়ে পর্যালোচনা করছেন। তাদের সুপারিশ পাওয়ার পর এই টিকা প্রয়োগ করা হতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট থেকে যে সংক্রমণ হয় সেই সংক্রমনের বিরুদ্ধে এই টিকা সীমিত পর্যায়ে সুরক্ষা দিতে পারে। এ কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার অক্সফোর্ড এস্ট্রাজেনেকার টিকার ব্যবহার সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে উৎপাদিত করোনা ভাইরাসের টিকার ১০ লাখ ডোজ আজ সোমবার পাবার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার।খুব শিগগিরই এই টিকা স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর প্রয়োগ করার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে পক্ষান্তরে জনসন এন্ড জনসন এবং ফাইজার উৎপাদিত টিকা ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই টিকা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যখন করোনাভাইরাসের নতুন রূপান্তরের খবর পাওয়া যাচ্ছে তখন সিদ্ধান্ত নতুন করে নিতে হচ্ছে। এ কারণে এ সময়ের জন্য এস্ট্রাজেনেকার টিকা প্রয়োগের বিষয়টি স্থগিত রাখা হচ্ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জনসন অ্যান্ড জনসন এবং ফাইজারের টিকা হাতে পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রায় ২ হাজার মানুষের ওপর এস্ট্রাজেনেনকার টিকা পরীক্ষার বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে জোহানেসবার্গের ইউনিভার্সিটি অব উইতওয়াটারস্ট্রান্ড। তাতে বলা হয়েছে করোনাভাইরাসের নতুন এই ধরনের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ড টিকা ন্যূনতম সুরক্ষা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ এই টিকা হালকা এবং মাঝারি ধরনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে সামান্য পরিমাণ সুরক্ষা দেয়। তাদের এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে আজ। Share this: Print

