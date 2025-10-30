ধর্ম উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি প্রদান “বিজেকেএস”সংস্থার প্রতিনিধি

চলমান অস্থিরতায় একে অপরের প্রতিবন্ধকতার ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা রোধে মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে পক্ষে সহযোগিতা কর্মে বাংলাবন্ধু যাত্রী কল্যাণ সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদানে ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতি নির্দেশনা প্রদানের আবেদন জানান।
বাংলাবন্ধু যাত্রী কল্যাণ সংস্থা পক্ষে: আ স ম আক্তার হোসেন, গভীর উদ্বেগ ও শ্রদ্ধার সাথে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, দেশে বর্তমানে বিরাজমান অস্থিরতা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। একে অপরের প্রতি অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথকে আরও কঠিন করে তুলেছে।
আমাদের সংস্থা, ‘বাংলাবন্ধু যাত্রী কল্যাণ সংস্থা’, দীর্ঘদিন ধরে ধর্ম, মানুষ ও মানবতার মঙ্গলে কাজ করে আসছে এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা কর্মে নিবেদিত। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব এবং অস্থিরতা রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায়।
এমতাবস্থায়, দেশের এই কঠিন সময়ে, সকল ধর্মীয় নেতা, মসজিদে ইমাম, মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল, মন্দির, গির্জা ও সংশ্লিষ্ট সকল ধর্মীয় ও সেবামূলক সংস্থার পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি:
১. ধর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন: ধর্মীয় প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে শান্তি, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতা পরিহারের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হোক।
২. ন্যায্য অধিকার আদায়ে সহযোগিতা: সকল ধর্মীয় নেতা ও প্রতিষ্ঠান যেন তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে বাংলাবন্ধু যাত্রী কল্যাণ সংস্থার মতো সেবামূলক সংস্থাকে এবং সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছাসেবী সহযোগিতা প্রদানে উৎসাহিত করেন।
৩. প্রতিবন্ধকতা রোধ: সমাজে বিদ্যমান অস্থিরতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের দূরে রাখতে এবং অন্যদের বিরত রাখতে ধর্মীয় প্রচারণার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা হোক।
৪. মানবিক মূল্যবোধের প্রচার: ধর্মীয় বক্তৃতায় ও উপাসনালয়ে মানবতার কল্যাণ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হোক।
আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনার সানুগ্রহ নির্দেশনা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণে জনগণের মধ্যে নৈতিক পরিবর্তন আসবে, অস্থিরতা হ্রাস পাবে এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ সুগম হবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজ্ঞা জানান।