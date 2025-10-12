বাংলাবন্ধু অ স ম আকতার হোসেন বলেন নিজের ন্যায্য অধিকার করে নিতে হবে

সম্প্রতি সংস্থার কার্যালয়ে বাংলাবন্ধু যাত্রী কল্যাণ সংস্থার আলোচনা সভায় সভাপতি সংস্থার চেয়ারম্যান বাংলাবন্ধু আ স ম আক্তার হোসেন দেশের চলমান অবস্থা তুলে ধরে জোরালো বক্তব্য রাখেন এতে দেশ জাতির সমাজ রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বক্তব্যে তিনি বলেন সর্বসাধারণকে সজাগ করতে হবে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানুষের মঙ্গলে কাজ করি তাই আমি বজ্রকন্ঠে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সবাই বজ্রকণ্ঠে বলুন
না আর নয়,
এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।
থাকুন, থামান।
অনিয়ম করবেন না।
না – অনিয়ম করতে দিবেন না। ঠকবেন কেন?
ঠকাতে দিবেন কেন?
সহাবস্থানে
ন্যায্য অধিকার বুঝে নিন।
আল্লাহ মানুষকে ভালোবেসে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রতিটা দেশে কোন না কোন সম্পদ, খনিজ সম্পদ জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন ।
সেই অনুসারে আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে অজস্র মানুনব মানবসম্পদ সৃষ্টি করেছে মহা মূল্যবান। আলহামদুলিল্লাহ এই মানবসম্পদকে সুস্থ সুশৃংখল বিশ্ব মানবতার উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে ও পারবো ইনশাল্লাহ। যদি আপনারা একটু আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হন একটু চেষ্টা করতে।
সম্মানিত দেশেবাসী আপনারা জানেন দেশে বিভিন্ন রকমের অরাজগতা বিশৃঙ্খলা চলমান।
দেশে যে কোনো জায়গায় নিজ নিজ অবস্থানে/ সহাবস্থানে আসুন আমরা সকলের বঞ্চিত ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে একে অপরের বন্ধু হয়ে সকলেই সম্মিলিত চেষ্টা করি।
নিজের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে চাই? কেউ আছে? থাকলে যোগাযোগ করুন। ০১৮২ ৬৭ ৫৫ ৭৭
www. Banglabandhu.com
