পাকিস্তান জিতল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও

Pakistan's captain Babar Azam (R) plays a shot during the second Twenty20 cricket match between Pakistan and Zimbabwe at the Rawalpindi Cricket Stadium in Rawalpindi on November 8, 2020. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

পাকিস্তান জিতল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও পাকিস্তান সফরকারী জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতার পর টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতল । রবিবার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক পাকিস্তান জিতেছে ৮ উইকেটে। এর আগে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান জয় পেয়েছিল ৬ উইকেটে। অর্থাৎ, এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। আগামী ১০ নভেম্বর সিরিজের শেষ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে জিম্বাবুয়ের দেয়া ১৩৫ রানের জয়ের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ১৫.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। স্বাগতিক দলের অধিনায়ক বাবর আজম ২৮ বলে ৫১ রান করে আউট হন। ৪৩ বলে ৬৬ রান করে অপরাজিত থাকেন হায়দার আলী। ৯ বলে ১১ করে অপরাজিত থাকেন খুশদিল শাহ। জিম্বাবুয়ের পক্ষে ব্লিজিং মুজারাবানি ২টি উইকেট শিকার করেন। এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৪ রান করে জিম্বাবুয়ে। সফরকারী দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন রায়ান বার্ল। পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে হারিস রউফ ৩টি, উসমান কাদির ৩টি ও ফাহিম আশরাফ ১টি করে উইকেট শিকার করেন। ম্যাচসেরা হন পাকিস্তানের হায়দার আলী। Share this: Print

