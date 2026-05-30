বৈশ্বিক অগ্রগতির বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা: অর্থপাচার, আস্থার সংকট ও কাঠামোগত সংস্কারের অপরিহার্যতা
প্রথম অধ্যায়: নির্বাহী সারসংক্ষেপ ও প্রেক্ষাপট
১.১. প্রারম্ভিক আলোচনা: প্রবৃদ্ধি ও সুশাসনের বৈপরীত্য
বাংলাদেশ বৈশ্বিক অঙ্গনে একটি উদীয়মান মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে । এই অগ্রগতি স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের জন্য তিনটি মানদণ্ড—মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক (HAI), এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক (EVI)—সফলভাবে অর্জন করেছে । ২০২৫ সালের আনুমানিক তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পিপিপি (Purchasing Power Parity) ভিত্তিতে প্রায় $১.৭৮ ট্রিলিয়ন এবং জিডিপি ক্রম পিপিপি-তে ২৫তম অবস্থানে রয়েছে । মানবসম্পদ সূচক (HAI) ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ৭৭.৮ এ উন্নীত হয়েছে, যা উত্তরণের থ্রেশহোল্ড ৬৬ এর উপরে । এই পরিসংখ্যান বাহ্যিক উন্নতির চিত্র তুলে ধরে।
তবে, এই প্রবৃদ্ধির বিপরীতে, দেশের অভ্যন্তরে জনগণ পরস্পরবিরোধী ও বিশৃঙ্খল এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, যা অর্থপাচার, মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার দ্বারা চিহ্নিত। এই বৈসাদৃশ্য একটি গভীরতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে: যখন বিশ্ব উন্নতির দিকে ধাবিত, তখন কেন বাংলাদেশের জনগণ অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা এবং বিশৃঙ্খলায় আবদ্ধ? নিবিড় বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই বিশৃঙ্খলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি সুশাসনের দীর্ঘমেয়াদী ঘাটতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সরাসরি ফল। অর্থনৈতিক সফলতা মূলত সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধি (যেমন উচ্চ মানবসম্পদ সূচক ) এবং গোষ্ঠীতন্ত্র-নির্ভর প্রবৃদ্ধি মডেলের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, যা দুর্নীতির সুযোগকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সূচক (PCI) ৪0.৭ এ স্থির থাকতে বাধ্য করেছে ।
এই প্রতিবেদনের প্রধান অনুসন্ধান হলো, জনগণের মধ্যেকার বিশৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস মূলত তিনটি কেন্দ্রীয় সমস্যার কারণে সৃষ্ট: (১) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রাধান্য, যা ক্ষমতা ভাগাভাগি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ; (২) লাগামহীন অর্থপাচার, যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করছে ; এবং (৩) রাজনৈতিক মেরুকরণ জনিত আস্থার সংস্কৃতি, যা জনগণ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ককে ছিন্ন করেছে ।
১.২. প্রতিবেদনের লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি
এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধান নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটি রোডম্যাপ তৈরি করা।
বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, সুশাসন এবং সামাজিক গতিশীলতার ওপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতিগত এবং প্রমাণ-ভিত্তিক কাঠামো অনুসরণ করে। বর্তমান অর্থনৈতিক সূচক, লাগামহীন অর্থপাচারের প্রক্রিয়া ও প্রভাব, এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আস্থার ঘাটতির কারণসমূহ পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, এই প্রতিবেদনটি দেখায় যে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখলেই চলবে না; জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমূল কাঠামোগত সংস্কার, বিশেষত দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও ভঙ্গুরতার বিশ্লেষণ
২.১. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার চিত্র: LDC উত্তরণ এবং বৈশ্বিক অবস্থান
বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । ২০২৩ সালের আনুমানিক তথ্যানুযায়ী, মনোনীত জিডিপি ক্রম ৩৭তম এবং পিপিপি (Purchasing Power Parity) অনুসারে ২৫তম স্থানে রয়েছে । ২০২২ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.১% ছিল, যদিও ২০২৩ সালের অনুমান ৫.৫% এবং ২০২৪ সালের অনুমান ৬.৫% ।
LDC থেকে উত্তরণের জন্য তিনটি প্রধান মানদণ্ডে বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই মানদণ্ডগুলো হলো মাথাপিছু জাতীয় আয় (যা $১২৭২ এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অতিক্রম করেছে), মানবসম্পদ সূচক (HAI) এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক (EVI) । বিশেষ করে, মানবসম্পদ সূচক (HAI) ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ৭৭.৮ এ পৌঁছেছে, যা LDC উত্তরণের থ্রেশহোল্ড ৬৬ এর অনেক উপরে । অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI) ২২.১৩ স্কোর নিয়ে ৩২ এর নিচে রয়েছে, যা উত্তরণের জন্য অনুকূল । এই সূচকে উচ্চ স্কোর (HAI) মূলত স্বাস্থ্য এবং শিক্ষামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজির দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির ফল ।
এই প্রবৃদ্ধির চিত্রটি একটি অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ তৈরি করে, যেখানে সামাজিক খাতে সাফল্য (উচ্চ HAI) রাষ্ট্রীয় সুশাসনের দুর্বলতাকে আড়াল করে রেখেছে। প্রবৃদ্ধি অর্জন হলেও, দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা সূচক (PCI) দীর্ঘ সময় ধরে স্থির রয়েছে (২০১৯ সালে ৩৯.৩ থেকে ২০২২-২০২৩ সালে ৪0.৭) । এই স্থিতাবস্থা নির্দেশ করে যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মূলত গোষ্ঠীতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট কিছু খাতের (যেমন তৈরি পোশাক) সুবিধা কাজে লাগিয়ে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তেমন বাড়েনি।
২.২. ভঙ্গুরতার চিত্র: অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও জন-অস্থিরতা
অর্থনৈতিক সাফল্যের আড়ালে বাংলাদেশের অর্থনীতি একাধিক অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের কারণে ভঙ্গুরতা প্রদর্শন করছে। এই ভঙ্গুরতা সরাসরি জনসাধারণের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়াচ্ছে।
প্রথমত, উচ্চ মূল্যস্ফীতি একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ। ২০২৪ সালে মূল্যস্ফীতি ১০.২ শতাংশে পৌঁছেছিল, যদিও ২০২৫ সালে তা ৮.৫ শতাংশে নামার পূর্বাভাস রয়েছে । উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্ব (সামগ্রিকভাবে ৫.২%, নারীদের মধ্যে ৭.৯%) সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করেছে । এই অর্থনৈতিক চাপ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং জনগণের হতাশা বাড়িয়ে তুলেছে ।
দ্বিতীয়ত, LDC উত্তরণ-পরবর্তী ঝুঁকি বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতির জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সুবিধা হারাতে পারে । এর ফলে বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে মোট রপ্তানি আয় ৫.৫% থেকে ৭.৫০% পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার । বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও প্রতিযোগিতা বাড়লেও, উপযুক্ত জনবান্ধব ও ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণে দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ ভিয়েতনামের মতো সমতুল্য অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় এই সুবিধা নিতে ব্যর্থ হয়েছে ।
তৃতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র হয়েছে। এই সংকটের একটি অন্যতম কারণ হলো ব্যাপক মাত্রার অর্থ পাচার, যা দেশের ডলার রিজার্ভকে হ্রাস করছে এবং মুদ্রার মানকে দুর্বল করে তুলছে । এই অর্থ পাচার মূলত পুঁজি ও আস্থার একযোগে বহির্গমন (Capital and Trust Exodus) নির্দেশ করে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি জনগণের অবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে ।
বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে সারণীতে তুলে ধরা হলো:
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ
|
সূচক
|
মানদণ্ড
|
প্রাসঙ্গিক উৎস
|
অভ্যন্তরীণ প্রভাব
|
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (২০২৪F)
|
৪.২% – ৬.৫%
|
|
আপাত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, তবে সুশাসনের অভাবে দুর্বল ভিত্তি
|
মূল্যস্ফীতি (CPI, ২০২৪)
|
৮.১৭% – ১০.২%
|
|
জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি
|
দারিদ্র্য হার
|
১৮.৭%
|
|
অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি এবং চরম দারিদ্র্য (৫.৬%) বজায় থাকা
|
LDC উত্তরণ পরবর্তী রপ্তানি হ্রাস ঝুঁকি
|
৫.৫% – ৭.৫০%
|
|
বৈদেশিক আয়ে সম্ভাব্য বড় আঘাত, বিশেষ করে পোশাক খাতে