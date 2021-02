West Indies' captain Kraigg Brathwaite (L) plays a shot as Bangladesh's wicketkeeper Liton Das watches during the first day of the second Test cricket match between West Indies and Bangladesh at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka in February 11, 2021. (Photo by Munir Uz zaman / AFP) (Photo by MUNIR UZ ZAMAN/AFP via Getty Images)

বাংলাদেশ প্রথম সেশনে মলিন বাংলাদেশের জন্য ভালো গেল না দিনের প্রথম সেশনটি। এই সেশনে মাত্র একটি উইকেট শিকার করেছে বাংলাদেশ। তার চেয়ে বড় কথা হলো ক্যারিবীয়রা রান তুলেছে দ্রুত। প্রথম সেশনে খেলা হয়েছে ২৯ ওভার। তাতে ১ উইকেটে ৮৪ রান সংগ্রহ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুর্দান্ত খেলতে থাকে। দলীয় ৬৬ রানে তারা প্রথম উইকেট হারায়। তাইজুল ইসলামের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে যান ক্যারিবীয় ওপেনার জন ক্যাম্পবেল। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি তিনি। তার ব্যাট থেকে এসেছে ৩৬ রান। প্রথম সেশন শেষে ক্যারিবীয় অধিনায়ক ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট ৩৯ রান করে ও মোরেলে ৬ রান করে অপরাজিত আছেন। বৃহস্পতিবার মিরপুরে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচ। টস জিতে ব্যাট করতে নেমেছে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই ম্যাচে একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। ইনজুরির কারণে এই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন সাকিব আল হাসান ও সাদমান ইসলাম। তাদের বদলে সুযোগ পেয়েছেন সৌম্য সরকার ও মোহাম্মদ মিথুন। আর পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে একাদশে রাখা হয়নি। তার বদলে রাখা হয়েছে পেসার আবু জায়েদ রাহিকে। অন্যদিকে, একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাদ পড়েছেন পেসার কেমার রোচ। তার বদলে সুযোগ পেয়েছেন আরেক পেসার আলজারি যোসেফ। প্রথম ম্যাচে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ক্যারিবীয়রা। তবে, টেস্ট সিরিজের আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে জিতে নিয়েছিল। Share this: Print

