মার্কিন সেনাদের ঘোষণা তিনদিনের মধ্যে কুয়েত ছাড়ার

আগামী তিনদিনের মধ্যে কুয়েত ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটিতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক কমাণ্ডার প্রধান। কুয়েতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে এক চিঠিতে ওই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্স কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা 'কুনা'র বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায়। গত শুক্রবার ভোরে ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর কাসেম সোলেইমানিকে এক ড্রোন হামলায় হত্যা করে মাকিন বাহিনী। ওই ঘটনায় 'চরম প্রতিশোধের' হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। তারপর স্থানীয় সময় বুধবার রাতে ইরাকে অবস্থিত দুটি মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা করে ইরান। ওই হামলায় অন্তত ৮০ মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করা হয় ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো। এখনও পর্যন্ত ওই হামলার ঘটনায় সামরিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপরই কুয়েত ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। সংবাদ সংস্থা কুনাকে কুয়েতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আরিফজান ক্যাম্প থেকে এ জাতীয় একটি চিঠি পাওয়া অপ্রত্যাশিত। আমরা আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

