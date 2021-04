সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না মোদির সফরবিরোধী আন্দোলনে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরে আসছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন । তার এই সফরের বিরোধিতা করে কয়েকটি সংগঠন আন্দোলন করছে। যা দুই দেশের সম্পর্কে কোনও প্রভাব ফেলবে না। নরেন্দ্র মোদীর সফর নিয়ে দুই দেশের সাধারণ জনগণ খুবই খুশি।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর গুলশান-২ নম্বরের বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্কে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, মানুষের বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কেউ কেউ হয়তো মোদির সফরের বিরোধিতা করছেন। দুই দেশের সম্পর্কে সেটির কোনও প্রভাব পড়বে না।

রাষ্ট্রীয় অতিথি যারা ঢাকা সফর করছেন বা করবেন, বাংলাদেশ সরকার তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ডিএনসিসির উদ্যোগে Friendship to All, Malice Towards None শিরোনামে এক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিকুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, কসভো ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতগণ।