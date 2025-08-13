সিএমপি পুলিশ গ্রাম সিএনজি ও ব্যাটারি রিক্সার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

আ,স,ম,আকতার হোসেন এলার্ট নিউজ ২৪.কম এর সম্পাদক পুলিশের প্রশংসা করে বলেন এবং জনগণের বলা কথা পুলিশ প্রশাসনের সুদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা পরিবর্তনের আশা করেন পুলিশের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ জনগণের বন্ধু জনগণের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের অর্পিত দায়িত্ব। আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশৃংখলকারীদের দমন করা পুলিশের দায়িত্ব এবং করতে হবে এর ধারাবাহিকতার অংশ পুলিশ এখন অনেক দিন পর সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।এই অভিযানে জনগণ খুশি ও আনন্দিত এবং প্রশংসা করছেন। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছু কিছু সাধারণজনগণের কথা আলোচনা ও একে অপরকে প্রশ্ন করছে, পুলিশ তৎপর থাকলে প্রশাসনিক সহযোগিতায় কয়দিন পর আবারো একই অবস্থায় ফিরে আসে কিভাবে প্রশাসন নীরব হয়ে যায় কেন?
অনিবার্য কারণে এই শৃঙ্খলা বজায় রাখা থেকে পুলিশ বিরত থাকে বিধায় এই বিশৃঙ্খলা আবারো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, উর্দ্ধতন কর্মকর্তার প্রতি জনগণের বিনীত অনুরোধ যাতে এইভাবে শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং লক্ষ্য রাখতে হবে নয় ছয় এর মাধ্যমে যাতে বিশৃঙ্খলা ফিরে না আসে।
সম্প্রতি সময়ে চট্টগ্রামের কাপ্তাই রাস্তা মাথায় এলাকায় ২৫টি যানবাহন আটক করে মামলা দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক উত্তর বিভাগ ।
গত সোমবার (১১ আগস্ট) চান্দগাঁও থানাধীন কাপ্তাই রাস্তার মাথায় রেলগেট (মোহরা) থেকে মেসকারঘাটা পর্যন্ত এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক উত্তর) নেছার উদ্দিন আহম্মেদ জানান, রেলগেট এলাকায় দীর্ঘদিন মেট্রো এলাকায় চলাচল নিষিদ্ধ সিএনজিচালিত অটোরিকশা রাস্তার উভয় পাশে রেখে বিশৃঙ্খলভাবে চলাচল করে সড়কে প্রচণ্ড যানজট সৃষ্টি করে আসছে।
জরুরি রোগীবাহী এ্যাম্বুলেন্স, সাধারণ যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনকে দীর্ঘসময় উক্ত স্থানে যানজটে আটকে থাকতে হয়। সেই সাথে উক্ত এলাকায় সাধারণ যাত্রীদের হয়রানি, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও দুর্ব্যবহার করা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
তিনি জানান, বিষয়টি বিভিন্ন সিটিজেন ফোরাম, মিটিং ও সিম্পোজিয়ামে উঠে আসছিল। এরই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রাফিক উত্তর বিভাগের উদ্যোগে কাপ্তাই রাস্তার মাথায় অবৈধ ও রুট পারমিট বিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ২৫টি বিভিন্ন প্রকার যানবাহন আটক ও মামলা প্রদান করা হয়।
স্থানীয় এলাকাবাসী ও যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য এরূপ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে উপ- পুলিশ কমিশনার জানান। এর আগে গত ১১ জুলাই একই স্থানে অভিযান অভিযান চালিয়ে ৭০টি অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়।